42-летняя канадка выиграла 100-километровый ультрамарафон, трижды останавливаясь, чтобы покормить грудью ребенка. Фото

Канадская легкоатлетка Стефани Кейс заняла первое место среди женщин в 100-километровом забеге Ultra-Trail Snowdonia, проходившем в Уэльсе. Спортсменка выступила всего через шесть месяцев после родов и несколько раз останавливалась, чтобы покормить грудью свою дочь, пишет CBC.

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Забег состоялся 17 мая в районе Лланбериса. 42-летняя Кейс преодолела дистанцию за 16 часов 53 минуты и 22 секунды, стартовав на полчаса позже элитных участниц. Несмотря на перерыв в соревнованиях длиной в три года, канадка показала лучший результат среди женщин и стала героиней ряда международных публикаций благодаря фотографиям, на которых она кормит младенца на пунктах помощи.

Кейс призналась, что не ожидала победы, поскольку изначально рассматривала эту гонку как подготовительную перед 161-километровым марафоном Hardrock в США, запланированным на июль. По её словам, она использовала Ultra-Trail Snowdonia, чтобы "стряхнуть пыль" после длительного перерыва и проверить, как ребёнок перенесёт её участие в длительной гонке.

Во время забега Кейс дважды встречалась с партнёром Джоном, который приносил ей дочь Пеппер на пункты питания — на 20-м и 80-м километрах. Кроме того, она получила разрешение покормить ребёнка и на 50-м километре, несмотря на то, что официально помощь со стороны на этом этапе запрещена.

В интервью CBC спортсменка рассказала, что на время кормления ей приходилось "переключаться в режим матери", игнорируя текущие позиции в гонке. Самым трудным, по её словам, стало прощание с дочерью после остановок: ребёнок тянулся за объятиями, и это эмоционально давалось нелегко.

После победы Кейс выступила с заявлением, что её история — это не "возвращение", а следующий этап. Спортсменка пережила серию неудачных беременностей и попыток ЭКО, после чего полностью переосмыслила своё отношение к бегу. Теперь, по её словам, она хочет вернуть себе радость от спорта и поддержать других молодых матерей, которые стремятся к своим целям.

Кейс подчеркнула, что общество должно меньше осуждать матерей за их выбор и больше помогать им в поиске собственного пути. Она добавила, что несмотря на хорошую физическую форму, даже ей пришлось столкнуться с трудностями — например, на последних километрах гонки она потеряла контроль над мочевым пузырём.

Сама спортсменка назвала своей целью не рекорды, а попытку вдохновить женщин не отказываться от амбиций после рождения детей.

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