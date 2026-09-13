Шарапова вышла на награждение US Open и поразила своим видом в 39 лет. Фото и видео

Мария Шарапова появилась на церемонии награждения женского US Open и вручила Елене Рыбакиной чемпионский трофей. Образ 39-летней экс-первой ракетки мира произвел настоящий фурор в соцсетях.

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Шарапова вышла на корт с распущенными волосами в белой рубашке и брюках оливкового цвета. Спортсменка выбрала сдержанный лук с минимальным количеством аксессуаров.

Шарапова непосредственно участвовала в церемонии после финала. Она передала кубок Рыбакиной, которая обыграла Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2 и впервые в карьере выиграла US Open.

Фотографии и видео с Шараповой собрали множество лайков и комментариев, а пользователи отдельно отмечали ее внешний вид спустя годы после завершения профессиональной карьеры.

Шарапова выиграла US Open в 2006 году. Всего за карьеру она завоевала пять титулов на турнирах "Большого шлема", а в 2025 году была включена в Международный зал теннисной славы.

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