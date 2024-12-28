35-летний боксер завоевал чемпионский пояс WBA и умер через неделю. Видео

Пуэрто-риканский боксер Пол Бамба, завоевавший неделю назад пояс WBA Gold в первом тяжелом весе, скончался 27 декабря. Причины трагедии не сообщаются.

Видео дня

Семья спортсмена опубликовала заявление, в котором выразила глубокую скорбь по поводу его ухода, отметив его теплоту, любовь и вдохновляющую целеустремленность. Родные попросили уважать их приватность в этот трудный момент.

"Мы глубоко потрясены его уходом и просим проявить уважение к нашему горю и понимание в этот тяжелый момент", – говорится в совместном заявлении, опубликованном его менеджером, певцом Ne-Yo.

Бамба начал профессиональную карьеру в 2021 году и за короткое время добился впечатляющих результатов – 19 побед (18 нокаутом) при трех поражениях.

"Сегодня вечером я достиг цели, которую поставил перед собой в этом году. 14 боев – 14 нокаутов. Я завершил год хорошей тяжелой борьбой с более опытным соперником. Поединок был напряженным и завершился остановкой. Спасибо всем, кто был за мной. Искренне благодарен всем, кто вдохнул в меня веру. На горизонте 2025 года ожидают большие события", – прокомментировал тогда победу боксер.

Кроме того, в сети выложили видео последнего боя Бамбы, который тот провел 21 декабря. На арене в США Пол уверенно победил мексиканца Рохелио Медину и авоевал золотой чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Главным чемпионом WBA в первом тяжелом весе является мексиканец Хильберто Рамирес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!