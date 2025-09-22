OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня, друзья, в центре вашего внимания Юрий Роменский.

Визитная карточка. Мастер спорта, Заслуженный тренер Украины. Чемпион бывшего СССР 1980 года. За сборную страны сыграл 5 матчей. В списке "33-х лучших" - два раза. Выступал за команды "Нефтчи" Баку (1971-1977), "Черноморец" Одесса (1978, 1982-1984), "Динамо" Киев (1979-1981).

Тренерская деятельность: национальная сборная Украины (2003-2007, 2011-2013 – тренер вратарей), "Черноморец" Одесса (2009-2011 – тренер вратарей).

Роменский родом из дворового футбола. Команда "Звездочка" из Минчегаура на турнире "Кожаный мяч" дошла до финала. Ее ворота защищал 15-летний Юра Роменский. Через несколько лет он уже был голкипером бакинского "Нефтчи". Способного вратаря пригласили несколько клубов высшей лиги. Юрий выбрал "Черноморец", но недолго он защищал ворота одесситов.

Знаменитый Валерий Лобановский послал в Одессу известного селекционера Анатолия Сучкова. Ему уговаривать Роменского долго не пришлось. Киевское "Динамо" было командой-мечтой Юрия.

На рубеже 1970-1980-х годов динамовский голкипер по праву считался одним из лучших вратарей страны. Он был гибким, ловким, отличался уверенными действиями как на линии ворот, так и на выходах. Обладал прыгучестью и великолепной реакцией. Он заменил в рамке киевского "Динамо" Виктора Юрковского.

Роменский считал, что позиция вратаря – самая ответственная на поле, и для голкипера самое важное качество – умение руководить защитниками. При этом не имеет значения, какой защитник находится рядом – опытный мастер или же молодой игрок. И это Юрию удавалось.

Роменскому принадлежит серьезное вратарское достижение – 1098 "сухих" минут подряд в играх чемпионата СССР за "Динамо". Оборвал эту "сухую" серию Роменскому ударом с пенальти Валерий Петраков из московского "Локомотива". После этого матча Юрий следующие четыре игры подряд отстоял опять "на ноль". В истории нашего футбола выше остался только "пик Банникова" – 1122 минуты. Получается, для того, чтобы улучшить рекорд знаменитого вратаря "Динамо" и сборной страны, Роменскому не хватило всего 25 минут.

Лишь три сезона он надежно защищал ворота киевского "Динамо". Банальная причина – травмы. Когда знаменитый киевский футбольный хирург Виталий Николаевич Левенец увидел коленный сустав Юрия перед третьей по счету операцией, то только покачал головой и вынес вратарю вердикт: "Да, коллега, это уже не колено, а какой-то стоптанный ботинок".

А продолжать еще играть Роменскому ой как хотелось, играть пусть даже на уколах. Осенью 1981 года он принимает решение вернуться в "Черноморец", в котором пришлось завершить карьеру вратаря.

По завершении игровой карьеры восемь лет проработал начальником отдела футбола Украинского республиканского совета спортобщества "Трудовые резервы", затем занимался бизнесом, был заместителем директора совместного украинско-американского предприятия, занимавшегося товарами бытовой химии и торговлей мебелью. По состоянию на 2005 год владел мебельным салоном в Киеве.

О футболе также не забывал. Был тренером-консультантом в ровенском "Вересе". С 2003 по 2007 год являлся тренером вратарей сборной Украины, которую возглавлял его товарищ по киевскому "Динамо" Олег Блохин. С сентября 2009 по март 2011 года тренировал вратарей одесского "Черноморца", а после возвращения Блохина в национальную команду вновь занимался с голкиперами главной команды страны.