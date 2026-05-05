2 млн просмотров за сутки! Боксер-чемпион выдал 'самый жестокий нокаут в истории', выдержав перед этим 40 ударов подряд. Видео

В сети завирусился бой чемпиона Восточной и Тихоокеанской боксерской федерации (OPBF) и бывшего обладателя пояса WBO Asia Pacific Джина Сасаки. 24-летний Японец провел поединок в феврале 2026 года, однако в мае видео схватки обрело новую жизнь в интернете.

Сасаки встретился с филиппинцем Марлоном Пагалпаланом в восьмираундовом бою и завершил его во втором раунде техническим нокаутом. Перед решающим эпизодом японец пропустил серию из 40 ударов подряд, после чего ответил одним точным попаданием с левой, которое остановило бой.

За сутки ролик набрал около 2 млн просмотров, а пользователи окрестили случившееся самым жестоким нокаутом в истории бокса.

В активе Сасаки 24 боя: 21 победа, из них 18 нокаутом, 2 поражения и 1 ничья. В 2023 году он завоевал пояс WBO Asia Pacific, победив Кейту Охару техническим нокаутом.

В июне 2025 года Сасаки проиграл Брайану Норману-младшему в бою за титул WBO, уступив нокаутом в пятом раунде. После поединка у него диагностировали потерю памяти на период около полутора месяцев до боя, при этом обследование не выявило серьезных кровоизлияний.

