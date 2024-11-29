В который раз повторюсь, читатели OBOZ.UA и поклонники футбола хотят все знать о своей любимой игре.

Видео дня

Сборная украинских легионеров

В финальном турнире чемпионата Европы-2024, который проходил в Германии, в отборочных и контрольных матчах в составе нашей сборной играли украинские футболисты, выступающие в зарубежных клубах. Одни сыграли в составе "желто-синих" больше матчей, другие – гораздо меньше.

Вот каких игроков и из каких клубов приглашал в сборную тренерский штаб: Анатолий Трубин ("Бенфика" Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Испания), Максим Таловеров (ЛАСК Австрия), Илья Забарный ("Борнмут" Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон" Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло" Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Италия), Михаил Мудрик ("Челси" Англия), Виктор Цыганков ("Жирона" Испания), Сергей Кривцов ("Интер Майами" США), Роман Яремчук ("Валенсия" Испания / "Олимпиакос" Греция), Артем Довбик ("Жирона" Испания / "Рома" Италия). Как видим, двое из них в межсезонье, летом 2024-го, сменили клубную прописку.

11 лучших

Как обычно, после окончания чемпионата Европы журналисты и специалисты определяют символическую сборную. Вот как выглядит такая команда по версии авторитетного статистического портала SofaScore.

Вратарь: Меньян (Франция); Защитники: Кукурелья (Испания), Рюдигер (Германия), Диаш (Португалия), Киммих (Германия); Полузащитники: Руис (Испания), Кроос (Германия), Гакпо (Нидерланды), Ольмо (Испания), Бернарду Силва (Португалия); нападающий: Мбаппе (Франция).

Призовые Евро-2024

Чемпион Евро-2024 – сборная Испании – вернулась на родину не только на крыльях победы. "Красная фурия" получила максимальную сумму призовых за участие в турнире. УЕФА платил по 1 миллиону евро за победу на групповой стадии (0,5 млн за ничью), 1,5 млн евро за выход в 1/8 финала, 2,5 млн за выход в четвертьфинал, еще 4 млн – за полуфинал, за выход в финал – 5 млн, а за победу на турнире – 8 млн. Также каждая команда, которая играла на турнире, получила еще гарантированные выплаты – 9,25 млн евро.

Таким образом, испанская команда получила максимально возможную сумму призовых от УЕФА, выиграв все матчи на турнире – 28,25 млн евро. Англия получила 24,25 млн в евровалюте. УАФ же за выступление сборной Украины получила 10,25 млн. В общей сложности УЕФА выплатил призовых на сумму в 331 млн евро.

Запрыгнули на ступень уходящего поезда

Сборная Украины перед заключительными матчами Лиги наций сезона-2024/2025 занимала в своей группе Дивизиона В последнее место. Но выездная ничья с Грузией (1:1) и гостевая победа над Албанией (2:1) подняли "желто-синих" на вторую позицию, которая оставила нашим ребятам возможность побороться за повышение в классе на следующий сезон.

Согласно жеребьевке, за право сыграть в сезоне-2026/2027 в элитном дивизионе сборная Украины померяется силами с командой Бельгии. Эти поединки пройдут в конце марта 2025 года.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги наций "желто-синие", выиграв три матча и набрав 11 очков в своей группе, заняли второе место, уступив первое место команде Шотландии, которая набрала 13 баллов.