Моим собеседником сегодня станет заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион СССР, четырёхкратный серебряный призёр, однажды бронзовый призер, а также семикратный обладатель Кубка бывшего СССР, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года, бронзовый призёр Олимпиады 1976 в Монреале – Леонид Буряк.

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56 матчей он сыграл за сборную СССР. За свою многолетнюю карьеру этот блестящий полузащитник провёл 612 официальных матчей. Восемь сезонов подряд Буряк входил в список "33-х лучших" футболистов страны, пять раз – под номером один.

Работая в одесском "Черноморце", в 1994 и 1995 годах был назван лучшим тренером Украины. Также он – заслуженный тренер страны.

Высокотехничный игрок, с хорошо поставленным ударом, точным пасом, с отличным футбольным видением. Он останется на золотых страницах истории динамовского клуба, который в мае 2027 года отметит своё славное столетие,

Со своим другом встретился в нашем любимом кафе на Русановке, где я живу, накануне дня его рождения, который он отмечает 10 июля. Много вопросов обсуждали, и естественно не обошлось без футбольных. Некоторые из них предлагаю вашему вниманию.

– Леонид, ты считался классным специалистом в реализации 11-метровых ударов. В матчах за "Динамо" и сборную ты реализовал 35 пенальти. Когда ты подходил к точке, был спокоен? У тебя был свой секрет?

– Ничего особенного. Ставил мяч на одиннадцатиметровую отметку, отходил назад, разбегался, не глядя на мяч, потому что даже мимолётный взгляд на него – это ориентир для опытного вратаря. Поэтому всегда, разбегаясь, я смотрел только на вратаря – куда он движется.

– 304 матча в чемпионате СССР ты сыграл за "Динамо". Когда состоялся твой дебют в основном составе? Какие из проведённых игр больше всего запомнились?

– В дубле я недолго играл. 14 марта 1973 года дебютировал в официальном матче в основном составе. Это была кубковая игра, которую мы играли с харьковским "Металлистом" в Севастополе. В чемпионате за Динамо играл в разные годы против 25 клубов. Какие матчи запомнились? Он не один. Запомнились пять забитых мною мячей в двух матчах подряд со "Спартаком", столько же раз портил настроение вратарям "Торпедо", по четыре мяча забил в ворота "Динамо" (Тбилиси), "Днепра", "Зенита".

– Какие из забитых мячей в еврокубках больше всего запомнились? Ты провел в этих турнирах 51 матч, в которых "Динамо" одержало 31 победу…

– Забил 14 мячей, не так уж много. А запомнились мне два, забитые осенью 1982 года в ворота швейцарского "Грассхоппера". Это был матч Кубка чемпионов, мы выиграли тогда – 3:0.

– В конце июля "Динамо" проведет два матча 2-го квалификационного раунда за право выступить в основной сетке Лиги чемпионов, где принимают участие 36 клубов. Наш соперник в этих двух играх определится в противостоянии литовского "Жальгириса" и "Хамруна" с Мальты. Первый матч динамовцы проведут в гостях, в ответном примут соперника в польском Люблине.

– Желаю успехов нашей команде, но не одобряю новый формат УЕФА проведения трех популярных еврокубковых турниров с участием 36 клубов в каждом. На мой взгляд, в основной сетке Лиги чемпионов должны выступать 16 команд чемпионов своих стран, а не как сейчас – по три-четыре команды, представляющие одну страну. Это мое мнение.

– Как тебе клубный чемпионат мира в США с участием 32 клубов?

– Что за турнир с участием 32 клубов с разным уровнем подготовки, в котором встречаются такие счета, как 10:0, 6:0? Но гонорарный фонд в нем хороший – 1 млрд долларов.

В кафе в нашему столику подошёл мужчина средних лет, попросил у Леонида Буряка автограф и захотел сфотографироваться с ним. Желание болельщика со стажем было выполнено.

– Приятно давать автографы?

– Приятно, когда тебя еще узнают. Стараюсь никому не отказывать.

– Знаю, что ты всегда приходишь людям на помощь, делаешь добро…

– Стараюсь по возможности помогать людям. Дени Дидро как-то сказал: "Самый счастливый тот человек, который даёт счастье наибольшему числу людей.