10-й в истории: украинский баскетболист выбран на драфте НБА

Украинский защитник Максим Шульга был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Наш соотечественник, который последние два года выступал за университетскую команду VCU, был выбран "Бостон Селтикс" во втором раунде под 57-м общим номером. Ожидается, что Максим заключит с клубом двусторонний контракт.

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Шульга стал первым украинцем за последние семь лет, которого выбрали на драфте НБА и 10-м в целом. Последними – в 2018 году – были Иссуф Санон и Святослав Михайлюк, который в 2024 году стал чемпионом НБА именно в составе "Бостон Селтикс".

В этом материале вспомним предшественников Максима – украинцев, которые были выбраны на драфтах сильнейшей баскетбольной лиги мира.

Александр Волков

Драфт-1986: 134-й (шестой раунд), "Атланта Хоукс"

Играл за: "Атланта Хоукс" (1989-1992)

Статистика в НБА: 149 матчей – 6,8 очка + 2,6 подбора + 2,2 передачи

Виталий Потапенко

Драфт-1996: 12-й (первый раунд), "Кливленд Кавальерс"

Играл за: "Кливленд Кавальерс" (1996-1999), "Бостон Селтикс" (1999-2002), "Сиэтл Суперсоникс" (2002-2006), "Сакраменто Кингз" (2006-2007)

Статистика в НБА: 610 матчей – 6,5 очка + 4,5 подбора

Сергей Лищук

Драфт-2004: 49-й (второй раунд), "Мемфис Гриззлис"

В НБА не играл.

Алексей Печеров

Драфт-2006: 18-й (первый раунд), "Вашингтон Уизардс"

Играл за: "Вашингтон Уизардс" (2007-2009), "Миннесота Тимбервулвз" (2009-2010)

Статистика в НБА: 111 матчей – 3,9 очка + 2,4 подбора

Кирилл Фесенко

Драфт-2007: 38-й (второй раунд), "Филадельфия-76"

Играл за: "Юта Джаз" (2007-2011), "Индиана Пейсерз" (2012)

Статистика в НБА: 135 матчей – 2,3 очка + 2,0 подбора

Сергей Гладырь

Драфт-2009: 49-й (второй раунд), "Атланта Хоукс"

В НБА не играл.

Алексей Лень

Драфт-2013: 5-й (первый раунд), "Финикс Санз"

Играет за: "Лос-Анджелес Лейкерс" (2025-настоящее время)

Выступал за: "Финикс Санс" (2013-2018), "Атланту Хоукс" (2018-2020), "Торонто Рэпторз" (2020), "Вашингтон Уизардс" (2021), "Сакраменто Кингз" (2020, 2021-2025)

Статистика в НБА: 690 матчей – 6,7 очка + 5,3 подбора

Иссуф Санон

Драфт-2018: 44-й (второй раунд), "Вашингтон Уизардс"

В НБА не играл.

Святослав Михайлюк

Драфт-2018: 47-й (второй раунд), "Лос-Анджелес Лейкерс"

Играет за: "Юта Джаз" (2024-настоящее время)

Выступал за: "Лос-Анджелес Лейкерс" (2018-2019), "Детройт Пистонс" (2018-2021), "Оклахома-Сити Тандер" (2021), "Торонто Рэпторз" (2021-2022), "Нью-Йорк Никс" (2022-2023), "Шарлотт Горнетс" (2023), "Бостон Селтикс" (2023-2024)

Статистика в НБА: 331 матч – 6,6 очка + 1,8 подбора + 1,4 передачи

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