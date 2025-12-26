Уверен, среди моих читателей много поклонников футбола и киевского "Динамо". Столичный клуб 13 мая 2027 года отметит свое славное столетие.

Вы, друзья, многое знаете о своем любимом клубе, его истории, игроках, тренерах, достижениях. Предлагаю проверить свою динамовскую эрудицию. Я задам вам 10 вопросов. Вы, при желании, отвечаете на них. Правильными ли были ваши ответы, вы сможете узнать, но чуть позже – после того, как познакомитесь с традиционной рубрикой Keep Smile.

Но не спешите. Уверен, ответы многих из вас будут правильными. Удачи!

Где и когда киевские динамовцы провели первый матч в своей богатейшей истории? С июля 1980 по август 1981 года динамовцы имели беспроигрышную серию матчей в чемпионатах СССР. Сколько игр эта серия насчитывала? Когда, где и с какой командой динамовцы провели свой первый еврокубковый матч? Назовите его счет. В каком году, в каком матче состоялся дебют в основном составе "Динамо" Олега Блохина в чемпионате СССР? В решающем матче за золотые медали первого чемпионата независимой Украины динамовцы уступили сопернику. Какая команда была соперником киевлян, в каком городе проходил матч и какой его счет? В сезоне-2002/2003 Максим Шацких стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Сколько мячей он забил? Сколько раз заслуженный мастер спорта Леонид Буряк был чемпионом СССР? Какая самая крупная победа "Динамо" в еврокубках? В финальном матче розыгрыша Кубка Кубков 1986 года, который проходил в Лионе, одну из атак Динамо прервало животное. Скажите, кто именно помешал киевлянам и какой клуб был их соперником? Кого с поля гнал Олег Блохин? Кто из бывших игроков "Динамо" отвечает свой день рождения раз в четыре года?

Теперь отдохните. Вашему вниманию рубрика Keep Smile, а затем вы сможете проверить, на какие вопросы вы дали правильный ответ. Я уверен, что на многие.

* * *

Тренер кричит футболистам на тренировке: "Ну, кто быстрее пробежит круг? Иванов! Нет, не так. Выходи из ворот и беги так, будто тебе зарплату задерживают! Вот теперь правильно!"

* * *

— Дорогой, ты почему такой грустный?— Да вот, вчера футбол смотрели. У нашей команды такой счет, что я даже не знал, смеяться или плакать.— И что же ты решил?— Сначала плакал, потом смеялся, а потом опять плакал.

* * *

На Олимпийских играх:— А почему бегун из Ямайки так медленно бежит?— Он в прошлом году был легкоатлетом, но потом переквалифицировался в спринтера... на самокате.

* * *

— Почему гимнасты так легко падают?— Потому что у них всегда есть страховочная сетка в виде зрителей, которые хлопают!

* * *

Встречаются два боксера:— Ты знаешь, что я вчера читал? Что самое важное в боксе – это дыхание!— Ну и что?— Да ничего! Просто я думал, что это удары!

* * *

А сейчас правильные ответы на вопросы, которые я вам задавал. Сверяйте.

1 июля 1928 года, город Белая Церковь, киевляне уступили – 1:2. 45 игр. 2 сентября 1965 года, Колрейн (Северная Ирландия), "Колрейн" - "Динамо" - 1:6. 25 ноября 1969 года, город Тбилиси, "Динамо" (Тбилиси) – "Динамо" (Киев) – 2:0. "Таврия" Симферополь, Львов, Динамо уступило – 0:1. 22. 5 раз. "Барри Таун" (Уэльс) – 8:0. Петух, которого гонял Олег Блохин, во время матча с "Атлетико" (Мадрид). Йожеф Сабо, родившийся 29 февраля 1940 года.

Друзья, спасибо за то, что напрягли свою футбольную память. Любите "Динамо", болейте за "Динамо", и "Динамо" обязательно ответит вам взаимностью.