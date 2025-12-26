Блог | 10 хитрых вопросов о "Динамо": проверь, сможешь ли ответить хотя бы на 5
Уверен, среди моих читателей много поклонников футбола и киевского "Динамо". Столичный клуб 13 мая 2027 года отметит свое славное столетие.
Вы, друзья, многое знаете о своем любимом клубе, его истории, игроках, тренерах, достижениях. Предлагаю проверить свою динамовскую эрудицию. Я задам вам 10 вопросов. Вы, при желании, отвечаете на них. Правильными ли были ваши ответы, вы сможете узнать, но чуть позже – после того, как познакомитесь с традиционной рубрикой Keep Smile.
Но не спешите. Уверен, ответы многих из вас будут правильными. Удачи!
- Где и когда киевские динамовцы провели первый матч в своей богатейшей истории?
- С июля 1980 по август 1981 года динамовцы имели беспроигрышную серию матчей в чемпионатах СССР. Сколько игр эта серия насчитывала?
- Когда, где и с какой командой динамовцы провели свой первый еврокубковый матч? Назовите его счет.
- В каком году, в каком матче состоялся дебют в основном составе "Динамо" Олега Блохина в чемпионате СССР?
- В решающем матче за золотые медали первого чемпионата независимой Украины динамовцы уступили сопернику. Какая команда была соперником киевлян, в каком городе проходил матч и какой его счет?
- В сезоне-2002/2003 Максим Шацких стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Сколько мячей он забил?
- Сколько раз заслуженный мастер спорта Леонид Буряк был чемпионом СССР?
- Какая самая крупная победа "Динамо" в еврокубках?
- В финальном матче розыгрыша Кубка Кубков 1986 года, который проходил в Лионе, одну из атак Динамо прервало животное. Скажите, кто именно помешал киевлянам и какой клуб был их соперником? Кого с поля гнал Олег Блохин?
- Кто из бывших игроков "Динамо" отвечает свой день рождения раз в четыре года?
Теперь отдохните. Вашему вниманию рубрика Keep Smile, а затем вы сможете проверить, на какие вопросы вы дали правильный ответ. Я уверен, что на многие.
* * *
Тренер кричит футболистам на тренировке: "Ну, кто быстрее пробежит круг? Иванов! Нет, не так. Выходи из ворот и беги так, будто тебе зарплату задерживают! Вот теперь правильно!"
* * *
— Дорогой, ты почему такой грустный?— Да вот, вчера футбол смотрели. У нашей команды такой счет, что я даже не знал, смеяться или плакать.— И что же ты решил?— Сначала плакал, потом смеялся, а потом опять плакал.
* * *
На Олимпийских играх:— А почему бегун из Ямайки так медленно бежит?— Он в прошлом году был легкоатлетом, но потом переквалифицировался в спринтера... на самокате.
* * *
— Почему гимнасты так легко падают?— Потому что у них всегда есть страховочная сетка в виде зрителей, которые хлопают!
* * *
Встречаются два боксера:— Ты знаешь, что я вчера читал? Что самое важное в боксе – это дыхание!— Ну и что?— Да ничего! Просто я думал, что это удары!
* * *
А сейчас правильные ответы на вопросы, которые я вам задавал. Сверяйте.
- 1 июля 1928 года, город Белая Церковь, киевляне уступили – 1:2.
- 45 игр.
- 2 сентября 1965 года, Колрейн (Северная Ирландия), "Колрейн" - "Динамо" - 1:6.
- 25 ноября 1969 года, город Тбилиси, "Динамо" (Тбилиси) – "Динамо" (Киев) – 2:0.
- "Таврия" Симферополь, Львов, Динамо уступило – 0:1.
- 22.
- 5 раз.
- "Барри Таун" (Уэльс) – 8:0.
- Петух, которого гонял Олег Блохин, во время матча с "Атлетико" (Мадрид).
- Йожеф Сабо, родившийся 29 февраля 1940 года.
Друзья, спасибо за то, что напрягли свою футбольную память. Любите "Динамо", болейте за "Динамо", и "Динамо" обязательно ответит вам взаимностью.