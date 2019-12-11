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11 декабря • обновлено в 12:32
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Зрада отменяется: появилось объяснение показу "Слуги народа" в России

1.8т
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Права на сериал "Слуга народа" российский канал ТНТ купил у международного дистрибьютора, шведской компании Eccho rights.

При этом каналу было отказано в праве адаптировать сериал для российского рынка, чтобы избежать возможных манипуляций . Об этом заявил бывший депутат Сергей Лещенко в Telegram.

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Он добавил, что на ТНТ будет показана оригинальная версия с полной десакрализацией власти.

"Кстати, первый сезон "Слуги народа" был показан в Беларуси, после чего сериал сняли с эфира по политическим соображениям. Гарантий, что в России покажут весь сериал "Слуга народа" нет, поскольку в Кремле уже и так видят социологию, согласно которой Зеленский догоняет Путина по популярности в России", – добавил Лещенко.

Сериал "Слуга народа" покажут в России

Сериал "Слуга народа" покажут в России

Как сообщал OBOZREVATEL, российский развлекательный телеканал ТНТ покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Сергей Лещенко
Место
Россия
Тег
Сериал Слуга Народа
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Зеленский догоняет Путина по популярности в России" Судя по просмотру Соловьева на Украине, то Путин там уже давно обогнал всех по популярности.
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