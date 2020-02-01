"Знаю все о сексе!" В сети откопали забавную обложку журнала с Зеленским. Фото

В сети показали архивную обложку журнала Viva за 2009 год с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Под фото Зеленского написан забавный заголовок, который быстро разлетелся по сети. Обложку журнала опубликовали на странице "Телебачення Торонто" в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Срочно! Если вам кажется, что наш президент ничего не знает - теперь вы знаете, что есть вещи, о которых он знает все. А мы благодарим святой Google за то, что он может найти даже обложку журнала Viva за 2009 год. Кстати, этот раритетный выпуск кто-то продает на OLX за 400 грн", – отметили на странице.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) в эфире своей программы высмеял политику главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая не так давно выступила против однополых браков.

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