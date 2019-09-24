"Знаю, кто такой Шарий": Сенцов объяснил скандальный автограф

Украинский режиссер Олег Сенцов презентовал во Львове свою книгу, где подписал экземпляр для скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом он сообщил в Facebook, рассказав, как прошла презентация его книги "Маркетер" во Львове.

"В конце состоялась полуторачасовая автограф сессия, где я подписывал книги и фотографировался со всеми желающими. Последним подошел какой-то паренек и спросил, смогу ли я подписать один экземпляр для Шария. Ему не отказали. Прекрасно понимаю, кем является Анатолий Шарий, и никаких иллюзий на его счет не испытываю. Я не боюсь ни пропагандистов, ни провокаторов. И тем более не боюсь сердитых комментаторов, которым лишь нужен повод повозмущаться", – написал Сенцов.

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Режисер отметил: чтобы победить врага, вовсе не обязательно его уничтожать.

"Это не я сказал, это мнение одного авторитетного товарища, проживавшего в Китае две с половиной тысячи лет назад, по имени Сунь-цзы", – подчеркнул он.

Вскоре Шарий в своем Telegram-канале опубликовал фото с автографом Сенцова.

"Спасибо, Олег! Я обязательно прочитаю и выскажу свое мнение", – написал блогер.

Книга с автографом Сенцова Telegram-канал

Книгу "Маркетер", которую Сенцов написал за 11 дней полтора года назад, он презентовал 22 сентября во Львове в рамках Форума издателей. В сборнике рассказов описываются 90-е годы, когда режиссер поступил в университет на специальность маркетинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший политзаключенный Олег Сенцов готов пожать руку главе РФ Владимиру Путину.

Напомним, что 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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