Главная Новости
24 сентября • обновлено в 17:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Знаю, кто такой Шарий": Сенцов объяснил скандальный автограф

4.3т Читать материал на украинском

Украинский режиссер Олег Сенцов презентовал во Львове свою книгу, где подписал экземпляр для скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом он сообщил в Facebook, рассказав, как прошла презентация его книги "Маркетер" во Львове.

"В конце состоялась полуторачасовая автограф сессия, где я подписывал книги и фотографировался со всеми желающими. Последним подошел какой-то паренек и спросил, смогу ли я подписать один экземпляр для Шария. Ему не отказали. Прекрасно понимаю, кем является Анатолий Шарий, и никаких иллюзий на его счет не испытываю. Я не боюсь ни пропагандистов, ни провокаторов. И тем более не боюсь сердитых комментаторов, которым лишь нужен повод повозмущаться", – написал Сенцов.

Новости
Сенцов показал уникальное фото из тюрьмы в России

Режисер отметил: чтобы победить врага, вовсе не обязательно его уничтожать.

"Это не я сказал, это мнение одного авторитетного товарища, проживавшего в Китае две с половиной тысячи лет назад, по имени Сунь-цзы", – подчеркнул он.

Вскоре Шарий в своем Telegram-канале опубликовал фото с автографом Сенцова.

"Спасибо, Олег! Я обязательно прочитаю и выскажу свое мнение", – написал блогер.

Книга с автографом Сенцова

Книга с автографом Сенцова

Telegram-канал

Книгу "Маркетер", которую Сенцов написал за 11 дней полтора года назад, он презентовал 22 сентября во Львове в рамках Форума издателей. В сборнике рассказов описываются 90-е годы, когда режиссер поступил в университет на специальность маркетинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший политзаключенный Олег Сенцов готов пожать руку главе РФ Владимиру Путину.

Напомним, что 7 сентября Украина и Россия провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Олег Сенцов Анатолий Шарий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
14
10
Смешно
8
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Тоскует по российской вязнице. Наверное,сердечного побратыма там оставил
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
70rus xxx
70rus xxx
Да Сенцов просто герой,не побоялся подписать.Прям,как на амбразуру бросился.Придется дать рекомендацию о вступление в КПСС.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
"...а пуля-дура вошла меж глаз ему на закате дня...". Він письменник і все. Скажи мені, хто твій друг.... Добре, що у нас вже є щеплення від Наді-Пулі... Пиши, Олеже, пиши. Всьому свій час.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
70rus xxx
70rus xxx
Oluschenko Ostap, помнишь фильм-Последний дюйм?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel