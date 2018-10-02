Важно! Не к столу будет написано...
Знаешь, как бывает на передке?
Ночь. На свой страх и риск включаешь фары. Думаешь - "Я outlander. Проеду по самой короткой". И срезаешь...
Слева поле. Справа "зелёнка". Ползёшь еле-еле. Очень хочется в туалет. Бутылки нет. Где ты? Знает только gps-навигатор. А он, как "зрадофилы" или "попохоботы" искренне верит только в одну информацию. Т.е. варианты и знать не хочет. Такой себе "сусанин".
Тут "сусанин" совсем уводит тебя в "зеленку". Таблички справа и слева "заминировано", так греют душу, шо аж жарко стало. И в туалет хочется ещё сильнее. И ты останавливаешься. Мотор не глушишь. Буквально шаг от двери делаешь. Расстегиваешь и ширинку. И тут...
Кстати, анекдот вспомнил. Охотник рассказывает: "Иду по лесу. Захотел в туалет по-большому. Сел в кустах. Слышу кто-то чавкает прямо за спиной. Поворачиваюсь. С*ка, медведь говно жрет. Так я ср*л, пока он не наелся". О чём я? А!
Расстегиваешь, значит, ты ширинку. И тут прямо перед собой замечаешь кого-то в "маскхалате". Он показывает тебе пальцем - "Тихо". Т.е. ясно, что я его не интересую. А еще ясно, что его интересует кто-то, кого я не вижу, но он тоже где-то здесь прячется. И возможно наблюдает. И шо делать?! Чтобы не палиться, делаешь по-маленькому свои дела, глядя как мужик в маскхалате прямо перед тобой жестами показывает - "Секир башка. Я твой дом труба шатал". Жарко стало ещё больше.
Садишься в машину. Медленно продолжаешь движение, надеясь, что в темноте никто тебя не рассмотрел. Особенно тот в маскхалате. Но где-то через 70 метров подъежджаешь к взорванному мостику. Пытаешься развернуться между этими "заминировано". Жарко, шо капец. Без приключений разворачиваешься. И возвращаешься той же дорогой. Проезжаешь место, где по-маленькому. И минуты через 2 слышишь автоматную очередь. Вспоминаешь славянское божество Данунах. И газ в пол.
Как бы ни было на передке, лучше не срезать на незнакомую короткую дорогу. Особенно доверяя "сусанину".
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