Зима придет вовремя: синоптики дали прогноз по похолоданию в Украине

В Украине до конца этой недели будет преимущественно без осадков, немного ветрено, но не холодно, однако зима придет вовремя.

Как прогнозируют синоптики, уже на следующей неделе погода станет более похожей на осеннюю, передает "ТСН". Температура постепенно будет снижаться, а на приход зимы синоптики ожидают в декабре.

Осень в Украине Иллюстрация

При этом метеорологи отмечают, что нынешний ноябрь богат на рекорды: только в столице их уже было два в начале месяца. Так, воздух прогревался даже до 19 градусов. Но еще теплее было в Крыму и на Одесщине.

Самый теплый за всю историю наблюдений ноябрь был в 2010 году. Тогда в Крыму столбики термометров показали 29.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 13 ноября, в Украину придет потепление, благодаря воздушной массе, которая переместится с юго-запада – с Балканского полуострова.

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