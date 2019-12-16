Зима отменяется? Синоптики дали теплый и солнечный прогноз погоды в Украине

Во вторник, 17 декабря, в Украине ожидается солнечная и теплая погода практически во всех регионах страны.

По данным Укргидрометцентра, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +13... +15 градусов. Однако синоптики предупреждают об усилении ветра, до 12 м/с.

На востоке Украины ожидается солнечная погода. Местами возможна небольшая облачность, но без осадков. Ночью в регионе 0... +4 градусов, днем до +5... +7 градусов, в Днепре до +8 градусов.

На юге страны также дождей не будет, ожидается ясная и солнечная погода, ветер усилится до 7-12 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться в районе +3...+6 градусов, днем существенно потеплеет, в Николаеве и Херсоне +8... +11 градусов, в Одессе до +13 градусов. В Крыму облачно, без осадков. Ночью +3... +5 градусов, днем +9... +11 градусов.

Синоптики дали теплый и солнечный прогноз погоды в Украине pixabay.com

На севере Украине также немного потеплеет, без осадков. Ночью +1... +3 градуса, днем солнечно, температура будет колебаться в районе +5... +7 градусов.

На Западе страны ожидается теплая и суха погода. Ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью +3... +5 градусов, днем +11... +13 градусов, местами возможно до +15 градусов.

В центральной части Украины будет сухо и солнечно, небольшая облачность. Ночью 0... +2 градусов, днем столбики термометров покажут +7... +9 градусов.

В Киеве 17 декабря небольшая облачность с прояснениями, без осадков. Ночью +1... +3 градуса, днем воздух прогреется до +8... +10 градусов.

Погода 17 декабря meteo.gov.ua

Синоптики обещают, что такая погода продержится в Украине почти всю текущую неделю. В пятницу, 21 декабря, ожидается небольшое понижение температуры воздуха, в нескольких областях пройдет кратковременный дождь.

Погода 21 декабря meteo.gov.ua

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