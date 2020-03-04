Журналист Остап Дроздов жестко поскандалил с ведущим канала КРТ Дмитрием Васильцом из-за его отказа говорить на украинском языке. В этой связи Дроздов решил покинуть эфир.

Видео жесткой перепалки во время съемки, а также ее продолжение в кулуарах студии опубликовали на YouTube-канале КРТ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все началось с того, что после приветствия в начале передачи Дроздов попросил собеседника общаться с ним на украинском языке, поскольку он ставил такое требование еще перед съемкой.

"Я думаю, что там будут субтитры, и вы можете говорить на русском, украинском – на том языке, который мне был бы понятен", – ответил ему Василец.

Дроздов, в свою очередь, уточнил у оппонента, действительно ли он не понимает украинского языка. Телеведущий же заявил, что может говорить только на суржике, который будет резать ухо.

Остап Дроздов Скриншот видео

Гость студии подчеркнул, что не намерен читать никакие субтитры и предложил Васильцу хотя бы попробовать говорить на государственном языке.

"Если бы вы попробовали на русском, я бы наверное попробовал на украинском", – сказал ведущий передачи.

Однако Дроздов настаивал на своем. "Я прошу прощения, я украинец, живущий в Украине, где работает концепт единого государственного языка. И в моей просьбе пользоваться им я рассчитываю на позитив", – парировал журналист.

Василец не прекращал перепалку и заявил, что не обязан этого делать, поскольку не является государственным чиновником. Дроздов, услышав его ответ, отрезал, что в таком случае им не о чем говорить.

"Я в Украине, а не в России или Беларуси. Если вы перепутали эту страну с ними, это ваша проблема", – возмутился он.

В этот момент телеведущий начал использовать в качестве аргументов пророссийские пропагандистские штампы. "Вы же понимаете, что в Украине большинство граждан на русском языке общаются? В чем проблема?" – сказал Василец.

Дмитрий Василец Скриншот видео

После этого Дроздов заявил о своем твердом намерении уйти из студии. Однако когда он вышел за пределы съемочной площадки, конфликт между ним и Васильцом вспыхнул с новой силой.

Так, телеведущий обвинил своего гостя в "сц*кливой позиции" и снова заговорил о том, что большинство украинцев якобы являются русскоязычными.

"Это не сц*кливая позиция, а абсолютно неуважительная с вашей стороны. Да мне на**ать, на каком языке они общаются! Я прошу к себе обращаться на государственном языке", – возмутился Дроздов.

Такая категоричность журналиста разозлила Васильца, и он набросился на него с жесткими оскорблениями. "Чтобы мне какой-то рагуль рассказывал, на каком языке говорить?!" – вскипел телеведущий.

"Нет, какой-то москаль должен рассказывать, что я должен делать!" – ответил на нападки Дроздов и покинул студию под оскорбительные выкрики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дроздов 12 лет работал телеведущим на телеканале ZiK, однако уволился оттуда после покупки СМИ соратником Виктора Медведчука Тарасом Козаком. Новый владелец канала предлагал журналисту полную независимость, однако тот отказался остаться. Дроздов сказал, что не готов стать "приспособленцем".

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