Жительница Новых Санжар Полтавской области, которой вручили подозрение из-за протестов во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев, заявила, что ей не стыдно было бросать камни.

В интервью Pavlovsky News женщина призналась, что испытывает неловкость только из-за того мата (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

"Я честно вам скажу, мне стыдно за одно - за мат. Что учителя видели. Это же я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни мне не стыдно. Было бы еще такое - все равно выходила бы и протестовала", – заявила жительница поселка.

Женщина уточнила, что на протестах она искала своего сына, поэтому оказалась там случайно. Но когда увидела автобусы с экипированными в спецодежду людьми, то стала перед ними.

"Нас начали толкать, брызгать газом. Мы, как женщины, не можем одолеть полицию, поэтому взяли камни и бросали в них", – подчеркнула она.

Жительница Новых Санжар уточнила, что в автобус она могла попасть случайно.

По словам женщины, она боится за своих детей, чтобы они не заразились. Поэтому и была против того, чтобы автобусы с эвакуированными заехали на территорию санатория.

Несмотря на то, что людей проверяли на коронавирус в Китае, местную жительницу все равно напугало то, как были одеты люди в автобусах. "Если здоровые люди, то водителей так не запаковывали бы. Почему в Киев не привезти, под Киев. Там есть специальные блоки. Тут ничего не приспособлено для этого", – пожаловалась женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения – пострадали 10 человек.

Полиция сообщила о подозрении шести участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах.

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