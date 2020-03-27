Жительница Китая сказала, как победить коронавирус: важные детали

Во время карантина в Китае граждане сидели по домам, смотрели фильмы, спали и ели. Благодаря мерам самоизоляции населению удалось избежать более масштабного распространения коронавируса.

Об этом в интервью "КП в Украине" рассказала Чженьхуа Фан, которая проживает примерно в тысяче километров от Уханя, рядом с Гонконгом.

С ее слов карантин протекал "немного скучно" и все это время китайцы занимались домашними делами.

Карантин в Украине

"Мы, китайцы, любим есть и кормить. У нас есть такой уличный китайский фастфуд, как у вас шаурма, и наши блюда – с такой известностью, как, например, у вас котлета по-киевски. Каждый день же не будешь это готовить, а на карантине полно времени. Каждая из нас стала за это время сама себе парикмахером, поваром. Ты знаешь, мы тихие, у нас не такой характер, как у европейцев. Даже на пляже мы пытаемся спрятаться в тени, а не где-то лазить и что-то выискивать. Поэтому "домашний арест" не стал для нас проблемой", – поделилась она.

Фан добавила, что провинцию Хубей уже открыли, а город Ухань откроют 8 апреля.

"Сейчас мы только начинаем снова жить, все возвращается в свое русло. Меня муж везет вечером с работы, смотрю – кафе открыты, везде огни. Радостно", – отметила китаянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае рассказали, что Украине нужно было закрыться на карантин из-за COVID-19 еще два месяца назад, и тогда бы удалось избежать такого распространения болезни.

Состоянием на 27 марта коронавирус пересек отметку в полмиллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в страны Европы.

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