Главная Новости
27 марта • обновлено в 09:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Жительница Китая сказала, как победить коронавирус: важные детали

7.1т
Читать материал на украинском

Во время карантина в Китае граждане сидели по домам, смотрели фильмы, спали и ели. Благодаря мерам самоизоляции населению удалось избежать более масштабного распространения коронавируса.

Об этом в интервью "КП в Украине" рассказала Чженьхуа Фан, которая проживает примерно в тысяче километров от Уханя, рядом с Гонконгом.

С ее слов карантин протекал "немного скучно" и все это время китайцы занимались домашними делами.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Мы, китайцы, любим есть и кормить. У нас есть такой уличный китайский фастфуд, как у вас шаурма, и наши блюда – с такой известностью, как, например, у вас котлета по-киевски. Каждый день же не будешь это готовить, а на карантине полно времени. Каждая из нас стала за это время сама себе парикмахером, поваром. Ты знаешь, мы тихие, у нас не такой характер, как у европейцев. Даже на пляже мы пытаемся спрятаться в тени, а не где-то лазить и что-то выискивать. Поэтому "домашний арест" не стал для нас проблемой", – поделилась она.

Фан добавила, что провинцию Хубей уже открыли, а город Ухань откроют 8 апреля.

"Сейчас мы только начинаем снова жить, все возвращается в свое русло. Меня муж везет вечером с работы, смотрю – кафе открыты, везде огни. Радостно", – отметила китаянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае рассказали, что Украине нужно было закрыться на карантин из-за COVID-19 еще два месяца назад, и тогда бы удалось избежать такого распространения болезни.

Состоянием на 27 марта коронавирус пересек отметку в полмиллиона зараженных по всему миру и усилил свои темпы в страны Европы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Ура
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги