В Новых Санжарах на Полтавщине часть местных жителей отказывается общаться с прессой и заявляет о том, что их оклеветали. Мол, они не имеют ничего против эвакуированных, но боятся за своих детей.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий. "Из нас сделали монстров и алкоголиков. То, как нас в СМИ показали, это же ужас. Да, был кто-то пьяный. Но мы все вышли. Там мои соседи были, там я была. Почему к нам привезли? Почему не в резиденцию Януковича? Кто к нам теперь приедет лечиться в санаторий?" – возмущена местная жительница Вера Васильевна.

Продавцы в магазинах и жители ближайших к санаторию домов с журналистами общаться и вовсе отказались под предлогом того, что их опозорили на всю страну.

Местные жители Новых Санжаров

Новые Санжары

К слову, среди десятков опрошенных местных жителей нашлись и те, кто поддерживает эвакуированных из Китая украинцев и не принимал участие в акциях протеста.

"Я вечером вышел просто посмотреть. Посмотрел и, когда начали разгонять, ушел домой. Никто нас не собирал. Мы вообще спокойные и мирные. Ночью спокойно ходим. У нас вся преступность – пьяные драки и то очень редко", – рассказал местный житель Григорий.

Новые Санжары

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Китая украинцев, после прошедших акций протеста часть местных жителей боятся контактировать с незнакомцами. По улицам ходят с респираторами и отказываются приветствовать друг друга рукопожатием.

Кроме того, местные жители признались, что вынуждены смотреть российское ТВ из-за изменений в правилах вещания, после введения которых часть украинских каналов стала платной.

Напомним, в поселке Новые Санжары Полтавской области 20 февраля более 2 тысяч человек заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли масштабные столкновения, есть пострадавшие.

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