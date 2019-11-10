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11 ноября • обновлено в 01:42
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Жители Донбасса выбрали Россию: у Зеленского отреагировали на скандальный опрос

1.8т Читать материал на украинском

Больше половины жителей оккупированного Донбасса хотят присоединения к России из-за массового "зомбирования".

Такое пояснение дал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире ТСН в воскресенье, 10 ноября.

При этом он отметил, что не знает, как удалось провести исследование на неподконтрольных Украине территориях.

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"Но могу сказать, что действительно население там находится под постоянным информационным воздействием. И мы имеем этот эффект. В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и так далее", – сказал министр.

При этом он добавил, что у Украины есть планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский уверен, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
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