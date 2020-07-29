Житель Тернопольщины в третий раз заболел COVID-19

Житель Тернопольской области в третий раз заболел коронавирусом.

В Тернопольской области зафиксировали несколько повторных случаев заражения COVID-19. Один пациент заразился в третий раз.

Об этом сообщило издание "Тернополяни" со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука. Он сообщил, что загруженность коек больными COVID-19 в медучреждениях первой волны – 26,7%.

"Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", – пояснил Богайчук.

По его словам, в области наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. Продолжают болеть 1075 человек. 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии.

Чиновник также отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах Тернопольщины. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, люди, у которых были обнаружены антитела к коронавирусу, теоретически могут заболеть COVID-19 повторно. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Ривненской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали негативные тесты на коронавирус, повторно обнаружили COVID-19.