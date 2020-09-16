Жириновский заговорил об "исчезновении" россиян из-за украинского языка в школах

Скандальный российский политик, депутат нелегитимной Госдумы России Владимир Жириновский выступил с гневной речью из-за полного перехода школ в Украине на украиноязычное обучение.

Свои претензии одиозный лидер ЛДПР озвучил в эфире российской пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Жириновский выразил опасение, что из-за изучения украинского языка с детства в Украине скоро вовсе не останется тех, кто считает себя россиянами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские дети уже учатся на украинском языке! Это позор стране, которая заставляет россиян учиться в начальной школе и вообще по всей Украине на чужом языке! Через 20 лет они будут уже настоящими украинцами, ненавидящими свою страну! Потому что бабушка умрет, говоря о России, мама будет плакать, говоря о России. А они уже украинцы! Это наглость и произвол!" – сорвался на крик политик страны-агрессора.

Бурную реакцию Жириновского на украинский язык прокомментировал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Как же хорошо бомбит Жирика от украинского языка. Просто неимоверный кайф", – пошутил защитник.

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