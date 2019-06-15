"Жесткое гетто": Яковенко озвучил планы ОРДЛО

Несмотря на то, что жители оккупированного Донбасса живут в неблагоприятных экологических и социальных условиях, они не будут обращаться к другому государству с просьбой о предоставлении убежища, как это сделали жители одного из городов Кузбасса (Россия).

"Ничего похожего не будет – это совершенно очевидно", - сказал OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко.

"Что касается параллелей между Кузбассом и оккупированным Донбассом. Я полагаю, что жители этих территорий Донецкой и Луганской областей абсолютно безсубъектны", - заявил он.

Жительница оккупированного Донбасса, террористические войска. Иллюстрация ТВ Центр

По мнению журналиста, "эти люди действительно находятся в оккупации, в жестком гетто. Поэтому рассчитывать на то, что там будет более-менее нормальное волеизъявление, не приходится".

Яковенко убежден: "Эти люди просто ждут освобождения от тех бандитов, которые там окопались".

Как писал OBOZREVATEL, жители российского Кузбасса обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. На видео, которое опубликовал журналист Денис Казанский, люди жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний.

В апреле текущего года в террористической "ЛНР" в поселке Юрьевка произошел взрыв на мини-шахте "Схид-Карбон".

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