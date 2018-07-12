Жестко отругала: Забужко показала реакцию Леси Украинки на двуязычие

Писательница Оксана Забужко обнародовала отрывок из письма украинской поэтессы Леси Украинки Михаилу Кривинюку от 3 марта 1903 года о двуязычии.

"О двуязычии 115 лет назад. Третья книга Писем Леси Украинки (1903-1913) появится на Форуме издателей во Львове, а я, на правах "тайного причастного", сейчас жадно читаю е-версию и не могу не поделиться некоторыми, как говорят поляки, "актуальностями". Вот как Лариса Петровна ругает из Сан-Ремо почти-шурина (М.Кривинюка, будущего мужа сестры Ольги) за идею сделать газету украинских эсеров двуязычной, "чтобы увеличить аудиторию" (где-то мы уже такой аргумент слышали", – написала Забужко на своей странице в Facebook.

Далее она привела фрагмент текста, в котором описывается данная ситуация.

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"Мне кажется непрактичной мысль двуязычного издания. Российской литературы и так получается неизмеримо больше, чем украинской, и денег с украинской территории ушло на то уже столько, что пора нам "возвращать свое". Я считаю правильным, чтобы скорее, например, "Революционная Россия" выдавала на свой счет переводы изданий на укр. язык, чем, чтобы молодые и убогие украинские организации выдавали российские работы", - сказано в письме.

Поэтесса также написала, что Украина отдала России больше, чем получила в ответ.

"Когда для Великороссии, то слишком убогие на такие подарки "старшим братьям" - мы уже и так дали им больше, чем сами взяли, даже "налогов крови" для террористического движения, - когда же те российские издания предназначаются для Украины, то это не наше дело служить "обрусению", хотя бы и революционному. То, что украинец захочет сказать в русской ведомости, или "общерусской" публике, то он может сказать в форме, например, "письма в редакцию", или "иностранной корреспонденции". Создать для того отдельные издания и дорого, и излишне. Я была бы решительно против такой траты тяжело собранных фондов украинских. Чтобы быть консеквентными, то пришлось бы ни двуязычные, а десятиязычные органы выдавать и мирить все литовские, еврейские, армянские и т. д. фракции между собой. Хватает уже, что цензура заставляет украинских либералов до двуязычия, а революционерам бесцензурным оно ни на что не показалось", – процитировала Забужко письмо Леси Украинки.

Поэтесса также отметила, что россияне вспомнят об Украине, когда государство войдет в их круг интересов.

"Когда мы станем для "братьев" интересны, то, поверьте, вспомнят и найдут они нас и сами. Я не просилась никогда в союз с российскими эмигрантами, но они меня нашли и еще очень просили переводить их издание и пригодиться, так, значит, я им нужна. Переводить кое-что я согласилась, но на правах равного с равным, не присоединяясь ни к какой фракции, ни с кем не мирясь, а просто себе как переводчик независимый. Я думаю, что такое положение единственно натуральное в сих отношениях", – добавила еще одну часть послания Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко рассказала, что будет после развала России.