"Жесткая деструкция": религиовед пояснил решение Епифания по Филарету

Религиовед, историк церкви Арсен Зинченко заявил, что каждый шаг, совершаемый почетным патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) Филаретом вредит церкви.

Именно с этим было связано решение Священного синода ПЦУ 4 февраля об исключении Филарета из его состава. Такое мнение эксперт высказал в комментарии OBOZREVATEL.

Он обратил внимание на то, что на Синоде "предстоятель ПЦУ, владыка Епифаний говорил о модернизации украинской церкви и приведение ее в соответствие с современным трендом жизни. Филарет стоит на пути этого тренда".

Митрополит Епифаний, почетный патриарх Филарет

Деятельность Филарета Зинченко назвал "жесткой деструкцией, которая вредит церкви". По его словам, "есть вещи, которые выходят за все рамки этики, отношений, в том числе отношений в среде священников. Невозможно без конца все разрушать".

В частности, эксперт назвал противоречащим "установлению Поместной Православной церкви" рукоположение епископов патриархом Филаретом. "Сколько бы архиереев ни было рукоположено, каждый шаг в этом направлении является вредным. Каждый", – подчеркнул он.

"Мне жаль, что такой уважаемый архиерей, как владыка Филарет, встал на такой путь. Это дорога в никуда. Но в конце концов, на это надо как-то реагировать", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, Священный синод Православной церкви Украины на заседании во вторник, 4 февраля, решил исключить из своего состава почетного патриарха Филарета. Формальная причина – его отсутствие на шести заседаниях Синода без уважительной причины.

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