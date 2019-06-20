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"Жертва спецслужб": действиям Филарета нашли объяснение

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет стал жертвой "околоцерковных шарлатанов", российских спецслужб и собственных амбиций.

"Это неприятное событие, когда личные интересы, личные амбиции ставятся выше общецерковных", – сказал OBOZREVATEL доктор исторических наук, историк церкви Арсен Зинченко, комментируя "собор", который Филарет созвал 20 июня.

Как пояснил эксперт, действия почетного патриарха, который фактически "заявляет, что церковь – это я", противоречат украинской церковной традиции, которая предполагает "соборность, совет с общиной, прислушивание к мнению не только епископов и приходского руководства, но и светских верующих".

Почетный патриарх Филарет на богослужении во Владимирском соборе Киева

Почетный патриарх Филарет на богослужении во Владимирском соборе Киева

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Зинченко поясняет этот феномен тем, что "долгое время в Киевском патриархате доминировало монархическое устройство по образцу московской церкви, и сегодня Филарет пытается сохранить влияние этой московской церковной традиции".

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Таким образом, как убежден эксперт, конфликт между украинской традицией и "московской традицией церковноначалия" был неизбежен.

Эксперт предположил, что к подобным деструктивным шагам почетного патриарха толкают не только личные амбиции, но и окружение, связанное с российскими спецслужбами. "В его окружении есть околоцерковные шарлатаны, которые хотят нагреть руки на этих раскольнических действиях и очевидно прямо выполняют задание московских спецслужб. Это окружение подталкивает его к антицерковным и антинациональным действиям", – заявил Зинченко.

Как писал OBOZREVATEL, 20 июня в Киеве по инициативе почетного патриарха Филарета состоялось собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата. Событие происходило во Владимирском соборе столицы.

По его итогам патриарх отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Арсен ЗинченкоПатриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУУПЦ КП
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хто всрався? Невiстка! :) Самим не смешно, панове?
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