Жена Порошенко передала киевской больнице восстановленные аппараты ИВЛ. Фото

Жена пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии.

Об этом говорится на сайте пресс-службы партии "ЕС". Остальные аппараты передадут в больницу в течение недели.

"Учитывая ту ситуацию, которая возникла в Украине и по всему миру с распространением коронавируса, к нам обратился главный врач Киевской городской клинической больницы скорой помощи с просьбой восстановить те аппараты искусственной вентиляции легких, которые у них были, но они не работали", – рассказала Порошенко.

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Она сообщила, что Фонд Порошенко оплатил восстановление десяти аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также Порошенко объяснила, что особенность коронавируса COVID-19 в том, что он очень быстро поражает легкие, человек получает легочную недостаточность. И без того, чтобы подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких, помочь такому пациенту невозможно.

eurosolidarity.org

"Понимая такую ситуацию и вызовы, которые сейчас стоят и перед обществом, и перед страной, мы должны объединить все свои усилия – и сознательные граждане, и профессиональные врачи, и ответственный бизнес, благотворительные фонды – для того, чтобы всем вместе решить ситуацию, которая сейчас сложилась в мире и в Украине", – подчеркнула она.

Порошенко также рассказала, что Фонд занимался вопросом покупки новых аппаратов, но на сегодняшний день на украинском рынке их нет, а заказ и поставка в Украину требует не менее одного-двух месяцев.

eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

"А эти аппараты уже могут помогать людям. Они уже будут работать каждый день и помогут спасти не одну жизнь", – подчеркнула она.

В свою очередь, директор коммунального предприятия "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Ткаченко поблагодарил Фонд Порошенко за своевременно оказанную больницы помощь.

"Речь идет не только о заболевании коронавирусом. У нас в больнице ежедневно находится не менее 20 больных на искусственной вентиляции легких. Это разные заболевания. И независимо от того, будет ли коронавирус и когда закончится эпидемия, аппараты останутся и будут спасать жизни больных" , – подчеркнул он.

eurosolidarity.org

По его словам, речь идет о пациентах с крайне тяжелыми травмами, инсультами, политравмами и тому подобное.

"Это быстрое и правильное решение по восстановлению, и теперь мы имеем фактически новые аппараты. Причем аппараты высокого класса, которые помогают реаниматологам в повседневной предоставлении помощи", – подчеркнул директор больницы.

Заведующий отделением интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Малыш также поблагодарил Фонд Порошенко за помощь.

"Мы очень благодарны за ту помощь, которую мы сегодня получили. Десять аппаратов искусственной вентиляции легких исчерпали свой ресурс и по времени использования, и по работе. Они требовали капитального ремонта. Но это очень дорогостоящее, и в больнице не было такой возможности. А сейчас мы получаем практически новые аппараты – на них заменены турбины, все датчики и все, что было нужно", – сказал он.

eurosolidarity.org

"Фактически мы сейчас получаем десять новых аппаратов. Это очень-очень важно. И мы выражаем слова искренней благодарности за такую помощь", – добавил заведующий отделением.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и т.д.

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