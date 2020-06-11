Железнодорожные больницы Украины заявили о давлении: разгорелся скандал

Под Офисом президента Украины состоялся митинг "Союза железнодорожников Украины" из-за ситуации, сложившейся с железнодорожными больницами Одессы, Днепра и Львова.

Так, сотрудники учреждений забили тревогу из-за намерения Министрества инфраструктуры и "Укрзалізниці" ликвидировать учреждения. Так, по их мнению, действия исполнительного директора "Центра Здравоохранения" "Укрзалізниці" Натальи Белинской направлены на закрытие заведений и их приватизацию (чтоб посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как рассказала OBOZREVATEL главный врач Львовской железнодорожной больницы Ольга Палий, давление от "ЦОЗ" получают все заведения на железнодорожном транспорте Украины. По мнению медиков, Белинская планирует уничтожить больницы, чем нарушает права работников.

Кроме того, учреждения вынуждены покупать ПЦР-тесты на коронавирус за свой счет, а не средствами государства.

Как указано на странице в Facebook Одесской клинической больницы на железнодорожном транспорте, "ЦОЗ" делает все возможное для "дестабилизации работы больницы, разрушения ее положительного имиджа, шельмование трудового коллектива и его руководителей". Эту информацию OBOZREVATEL подтвердил и.о. главного врача учреждения Андрей Гурьев.

"Новоявленные "реформаторы" филиала "ЦОЗ" во главе с Белинская Н.Я. издают распоряжения, противоречащие действующему законодательству и здравому смыслу, грубо и существенно нарушают права работников и граждан. Они не имеют ни опыта, ни представления об организации и управлении медицинскими учреждениями вообще и "Укрзалізниці" в частности. У них отсутствуют соответствующее образование и надлежащий опыт работы, что указывает на их возможные цели – развал системы медицинских учреждений АО и их уничтожения. Но они и не скрывают своей цели", – сказано в сообщении.

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Скриншот

Там указано, что на собрании, состоявшемся в больнице 4 июня 2020, Белинская не ответила конкретно ни на один вопрос членов трудового коллектива, но признала, что конечной целью ее "реформирования" является продажа бизнеса.

Это вызвало возмущение трудового коллектива больницы. Коллектив единодушно выразил недоверие Белинской и выразил требования:

1. Ликвидировать филиал "ЦОЗ" АО "Укрзалізниця"

2. Провести расследование деятельности куроводство филиала "ЦОЗ"

3. Предоставить финансово-хозяйственную самостоятельность больницы, что предусмотрено условиями реформирования учреждений здравоохранения.

В больнице отметили, что Белинская распространяет в СМИ заведомо ложные сведения о и.о. главных врачей, которые наносят ущерб их деловой репутации и имиджу.

Сотрудники учреждений уже направили письма в адрес президента, главы Верховной Рады и Министерства здравоохранения.

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