"Желаю отличных оценок и знаний": девочка поблагодарила Зеленского за новогодний подарок

Президент Украины Владимир Зеленский исполнил новогоднее желание девятилетней девочкой Кати Щербак из Северодонецка, подарив ей смартфон.
Подарок ребенку вручил глава Луганской областной государственной администрации руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОГА.
Ранее Катя отправила письмо, в котором поздравила Зеленского с Новым годом и попросила подарок.
"Дорогой президент, поздравляю с Новым годом. Желаю здоровья твоим детям. Желаю отличных оценок, и много знаний получить и чтобы все было хорошо. Можно попросить у вас маленький подарок телефон – сенсорный, как у моей мамы и чтобы застрахованный был. Спасибо, что прочитали мое письмо. Я очень стараюсь хорошо учиться. Желаю хорошо провести Новый год всей семьей и всей страной", – написала девочка.
Также Катя поблагодарила президента за подарок и поздравила всех жителей Луганской области с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками
Катя Щербак и Сергей Гайдай
ЛОГА
Катя Щербак и Сергей Гайдай
ЛОГА
Катя Щербак и Сергей Гайдай
ЛОГА
Катя Щербак
ЛОГА
Письмо девочки
ЛОГА
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подарил девочке из Северодонецк желанный телефон.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!