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27 декабря • обновлено в 17:25
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"Желаю отличных оценок и знаний": девочка поблагодарила Зеленского за новогодний подарок

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский исполнил новогоднее желание девятилетней девочкой Кати Щербак из Северодонецка, подарив ей смартфон.

Подарок ребенку вручил глава Луганской областной государственной администрации руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛОГА.

Ранее Катя отправила письмо, в котором поздравила Зеленского с Новым годом и попросила подарок.

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"Дорогой президент, поздравляю с Новым годом. Желаю здоровья твоим детям. Желаю отличных оценок, и много знаний получить и чтобы все было хорошо. Можно попросить у вас маленький подарок телефон – сенсорный, как у моей мамы и чтобы застрахованный был. Спасибо, что прочитали мое письмо. Я очень стараюсь хорошо учиться. Желаю хорошо провести Новый год всей семьей и всей страной", – написала девочка.

Также Катя поблагодарила президента за подарок и поздравила всех жителей Луганской области с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками

Катя Щербак и Сергей Гайдай

Катя Щербак и Сергей Гайдай

ЛОГА

Катя Щербак и Сергей Гайдай

Катя Щербак и Сергей Гайдай

ЛОГА

Катя Щербак и Сергей Гайдай

Катя Щербак и Сергей Гайдай

ЛОГА

Катя Щербак

Катя Щербак

ЛОГА

Письмо девочки

Письмо девочки

ЛОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подарил девочке из Северодонецк желанный телефон.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Гайдай
Место
Украина Северодонецк
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