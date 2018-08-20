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Жара вернется: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

1.4тЧитать новость на украинском

В понедельник, 20 августа, практически на всей территории Украины ожидается сухая и теплая погода.

Согласно данным Укргидрометцентра, дожди возможны лишь на территории Винницкой и Черкасской областей, где, тем не менее, температура воздуха прогреется до 29 градусов.

В Житомирской и всех западных областях столбик термометра будет показывать от +26 до +30 градусов. Аналогичные показатели ожидаются в центральных, северных и восточных регионах.

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Традиционно теплее всего будет на юге Украины - в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях воздух прогреется до +32 градусов, а в Крыму - до +33.

В Киеве небольшие осадки вероятны лишь ночью. Днем будет сухо, от +27 до +29 градусов.

Читайте на OBOZREVATELподробный прогноз погоды на начало текущей рабочей недели.

Место
Украина
Объект
погода
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