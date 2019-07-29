Жара по всей Украине: синоптики рассказали, где ждать дожди

В понедельник, 29 июля, погода будет жаркой по всей территории Украины.

Незначительные осадки ожидаются только в некоторых областях, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, небольшие дожди и облачность ожидаются в Черниговской и Сумской областях, а также на западе - во Львовской и Ивано-Франковской областях, в Черновицкой и Закарпатской областях возможны грозы.

Жара в Украине

Температура в среднем от +29 до +32 градусов, а на юге и в Днепропетровской области от +29 до +34 жары.

В Киеве 29 июля также безоблачно и жарко - от +29 до +31 градуса, осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 30 июля, по всей Украине, кроме юга, ожидаются дожди.

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