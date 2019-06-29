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Жара отступает: синоптики дали дождевой прогноз по Украине

1.6тЧитать материал на украинском

В Украине с 29 июня жара временно отступит, местами пройдут дожди с грозами, температура выше отметки в 30° поднимется только в южных областях.

"29 июня облачно с прояснениями. На Левобережье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части ночью 12-17°, днем 22-27°", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве 29 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем ​​около 20°.

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"112"

По области днем ​​местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем ​​17-22°.

Жара отступает: синоптики дали дождевой прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Испанию и Францию накрыла аномальная жара, которая привела к масштабным пожарам и смертельным случаям.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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