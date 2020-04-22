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22 апреля • обновлено в 17:43
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Землю ждет новое мировое потепление: в ООН спрогнозировали температурный рекорд

1.8т
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Во Всемирной метеорологической организации при ООН спрогнозировали новый температурный рекорд в ближайшие 5 лет.

Такое заявление прозвучало на выступлении организации в Женеве, передает "ТСН". Дальнейший рост температур наиболее вероятен для высоких широт и на суше. Океан будет нагреваться более медленно.

Вместе с тем, по словам экспертов, температура – это только один из климатических индикаторов. К ним также относятся концентрация СО2 в атмосфере, температура и кислотность океана, уровень моря и таяние ледников.

Землю ждет новое мировое потепление: в ООН спрогнозировали температурный рекорд

На текущий момент все эти индикаторы демонстрируют ускорение климатических изменений в ближайшие пять лет.

При этом, как рассказал генсек организации Петтери Таалас снижение объёма углекислого газа в атмосфере не принесёт особой пользы в плане уменьшения парникового эффекта. Он напомнил, что из-за вызванного пандемией экономического кризиса существенно снизился выброс углекислого газа в атмосферу. По итогам года, отмечает Таалас, это снижение составит порядка шести процентов.

Но особенного влияния на улучшение климата это не окажет, к тому же падение концентрации диоксида углерода продлится недолго: "в следующем году всё вернётся к обычному состоянию". По словам эксперта, "климат очень медленно реагирует на изменения концентрации" в атмосфере СО2.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ученого-метеоролога Светланы Краковской, в результате глобального потепления к концу столетия всему живому на Земле может грозить жуткая жара, целые страны превратятся в выжженную пустыню.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Глобальное потепление
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