Земляки – о погибших в Ан-26 курсантах: с детства мечтали летать и оба ушли в небо

В авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом погибли двое курсантов из Винницкой области – 21-летние солдат Максим Хомячук и старший сержант Роман Корчовский.

Издание Факты пообщалось с земляками и знакомыми погибших. Оба парня с детства мечтали о небе.

В селе Новоживотов местные жители потрясены трагедией и гибелью своего односельчанина солдата Максима Хомячука.

Председатель Оратовской районной госадминистрации Олег Чугункин рассказал, что парень с детства мечтал о полетах. Даже в школе есть его детская фотография на фоне самолета.

После седьмого класса сельской школы парень пытался поступить в военный лицей, но неудачно. А после восьмого класса он вновь испытал свои силы и поступил в Каменец-Подольский военный лицей, который окончил с отличием. И уже потом стал курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Ивана Кожедуба.

“Новоживотов ведь и мое родное село, я хорошо знаю семью Максима. Его отец Владимир Константинович работал в тракторной бригаде, мастер на все руки, мать Екатерина Андреевна – сельский почтальон. Есть еще старший брат Костя и 84-летняя бабушка. Отец, брат и невестка Максима – на заработках в Польше… Как рассказали его родители, сын всегда мечтал вырвать своих родных из убогой жизни… Родители и земляки гордились им", – рассказал Чугункин.

Отец Хомячука рассказал, что сын в октябре должен был получить долгожданный отпуск, после которого планировал самостоятельно сесть за штурвал самолета.

Во время недавних масштабных военных учений Максим пролетал над родным селом. Потом в восторге рассказывал об этом маме.

По словам главы райадминистрации, через две-три недели юного героя предадут родной земле на сельском кладбище.

Среди погибших был и 21-летний старший сержант Роман Корчовский из Крыжополя.

По словам учительницы первой школы Людмилы Третьяковой, Корчовский был отличным учеником, прекрасным спортсменом, увлекавшимся футболом.

"После седьмого класса Рома поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Это было волевое решение паренька и его родителей. Честно говоря, было грустно, что такой отличный ученик уже не будет заканчивать нашу школу! Но мы гордились Ромой, во время недолгих каникул и отпусков он всегда заходил к нам в гости. Иногда в военной форме с иголочки. Стройный, высокий – загляденье…", – рассказала учительница.

По ее словам, парень с раннего детства мечтал о небе, только хотел быть гражданским летчиком.

"Весной Рома приезжал к нам в школу в гости, а я спешила на урок и не смогла уделить ему много времени… Теперь корю себя. Мама Романа сейчас в Харькове. Ждем возвращения домой", – сказала Третьякова.

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