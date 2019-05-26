"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества

В сети распространили пугающее пророчество одесского старца Ионы о возможном начале Третьей мировой войны, которая грозит исчезновением большинства человечества.
Так, истерия началась из-за материала ресурса "Российский диалог", который в красках расписал невиданные ранее сражения.
Отмечается, что в 30-х годах этого столетия мир якобы погрязнет в распрях и конфликтах. По словам пророка, войну развяжут две сверхдержавы, которые не смогут поделить добытое. В результате "адское пламя" уничтожит все страны, кроме одной.
Спастись якобы удастся государству, которое расположено "в северной части Голубой планеты".
u-f.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили предсказания блаженной Матроны Московской, которая якобы предупреждала, что без войны РФ погибнет, а в 2019 году и вовсе может наступить конец света.
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