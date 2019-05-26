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"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества

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В сети распространили пугающее пророчество одесского старца Ионы о возможном начале Третьей мировой войны, которая грозит исчезновением большинства человечества.

Так, истерия началась из-за материала ресурса "Российский диалог", который в красках расписал невиданные ранее сражения.

Отмечается, что в 30-х годах этого столетия мир якобы погрязнет в распрях и конфликтах. По словам пророка, войну развяжут две сверхдержавы, которые не смогут поделить добытое. В результате "адское пламя" уничтожит все страны, кроме одной.

Спастись якобы удастся государству, которое расположено "в северной части Голубой планеты".

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"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества

u-f.ru

"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества
"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества
"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили предсказания блаженной Матроны Московской, которая якобы предупреждала, что без войны РФ погибнет, а в 2019 году и вовсе может наступить конец света.

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Dell Alex
Dell Alex
А что тако долго? Тут каждый год по 2-3 раза конец обещают ))
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леня зе
леня зе
так шо Украина развяжет скем-то войну.если верить шоколадному о одной из сельнейших армий континента,то 30 м годам станет первой в мире,вот опять же супер пушку скоро сделают.ракеты делают.правда в Харькове стоит палатка по сбору средств для армии и 1.5% сбор.не наверное не Украина.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Не читайте московитских дебильных газет перед обедом.
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Dell Alex
Dell Alex
Михайлов Андрей, ну тебе - учебник русского языка )))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Перепил Недо, методички сбу читать нацист?)))
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