"Земля сгорит в адском пламени": в сети началась истерия из-за рокового пророчества

В сети распространили пугающее пророчество одесского старца Ионы о возможном начале Третьей мировой войны, которая грозит исчезновением большинства человечества.

Так, истерия началась из-за материала ресурса "Российский диалог", который в красках расписал невиданные ранее сражения.

Отмечается, что в 30-х годах этого столетия мир якобы погрязнет в распрях и конфликтах. По словам пророка, войну развяжут две сверхдержавы, которые не смогут поделить добытое. В результате "адское пламя" уничтожит все страны, кроме одной.

Спастись якобы удастся государству, которое расположено "в северной части Голубой планеты".

u-f.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили предсказания блаженной Матроны Московской, которая якобы предупреждала, что без войны РФ погибнет, а в 2019 году и вовсе может наступить конец света.

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