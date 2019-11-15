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15 ноября • обновлено в 19:08
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"Земля раздора": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, чем обернется новый закон для украинцев

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В пятницу, 15 ноября, в 21:00 в "Свободе Слова Савика Шустера" эксперты обсудят земельную реформу, интервью олигарха Игоря Коломойского в "Нью-Йорк Таймс" и новые подробности расследования МН17.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на Youtube-канале @shusteronline.

Во время обсуждения эксперты будут искать ответы на такие вопросы:

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"Свобода слова Савика Шустера"

"Свобода слова Савика Шустера"

Скрин видео

  • Земля раздора: серия 2. Чем обернется новый закон для украинцев?

  • Коломойский занимает Россию. Что означает изменение риторики в пользу страны-агрессора?

  • МН17 и власти РФ. О чем свидетельствуют новые подробности международного расследования авиакатастрофы?

Участие в дискуссии примут:

  • Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)

  • Тимофей Милованов, министр экономики Украины

  • Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко"

  • Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"

  • Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"

  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон"

  • Александр Мартыненко, главный редактор "Интерфакс-Украина"

  • Николай Сольский, нардеп от "Слуги народа", председатель аграрного комитета ВР

  • Роман Лещенко, уполномоченный Президента по вопросам земли

  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина"

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

  • Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа"

  • Юрий Швец, бывший разведчик КГБ

  • Николай Стрижак, председатель ассоциации фермеров и землевладельцев Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $ 700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Темы
Рынок земли в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Игорь Коломойский
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