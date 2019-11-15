"Земля раздора": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, чем обернется новый закон для украинцев

В пятницу, 15 ноября, в 21:00 в "Свободе Слова Савика Шустера" эксперты обсудят земельную реформу, интервью олигарха Игоря Коломойского в "Нью-Йорк Таймс" и новые подробности расследования МН17.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на Youtube-канале @shusteronline.

Во время обсуждения эксперты будут искать ответы на такие вопросы:

"Свобода слова Савика Шустера" Скрин видео

Земля раздора: серия 2. Чем обернется новый закон для украинцев?

Коломойский занимает Россию. Что означает изменение риторики в пользу страны-агрессора?

МН17 и власти РФ. О чем свидетельствуют новые подробности международного расследования авиакатастрофы?

Участие в дискуссии примут:

Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)

Тимофей Милованов, министр экономики Украины

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко"

Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"

Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон"

Александр Мартыненко, главный редактор "Интерфакс-Украина"

Николай Сольский, нардеп от "Слуги народа", председатель аграрного комитета ВР

Роман Лещенко, уполномоченный Президента по вопросам земли

Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина"

Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"

Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа"

Юрий Швец, бывший разведчик КГБ

Николай Стрижак, председатель ассоциации фермеров и землевладельцев Украины

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