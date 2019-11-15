"Земля раздора": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, чем обернется новый закон для украинцев

В пятницу, 15 ноября, в 21:00 в "Свободе Слова Савика Шустера" эксперты обсудят земельную реформу, интервью олигарха Игоря Коломойского в "Нью-Йорк Таймс" и новые подробности расследования МН17.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на Youtube-канале @shusteronline.
Во время обсуждения эксперты будут искать ответы на такие вопросы:
"Свобода слова Савика Шустера"
Скрин видео
Земля раздора: серия 2. Чем обернется новый закон для украинцев?
Коломойский занимает Россию. Что означает изменение риторики в пользу страны-агрессора?
МН17 и власти РФ. О чем свидетельствуют новые подробности международного расследования авиакатастрофы?
Участие в дискуссии примут:
Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)
Тимофей Милованов, министр экономики Украины
Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко"
Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"
Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон"
Александр Мартыненко, главный редактор "Интерфакс-Украина"
Николай Сольский, нардеп от "Слуги народа", председатель аграрного комитета ВР
Роман Лещенко, уполномоченный Президента по вопросам земли
Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина"
Артур Герасимов, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность"
Никита Потураев, нардеп от "Слуги народа"
Юрий Швец, бывший разведчик КГБ
Николай Стрижак, председатель ассоциации фермеров и землевладельцев Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $ 700 млн до $ 1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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