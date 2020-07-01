СМИ выяснили, где лечится Зеленская: врачам больницы приходится "ходить в памперсах"

Первая леди Украины Елена Зеленская якобы третью неделю лечит CОVID-19 в клинической больнице "Феофания" в Киеве.

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Как сообщило издание "Главком", ссылаясь на источники в лечебном учреждении, она находится в стационарном отделении.

Отмечается, что медицинские работники больницы придерживаются строгого защитного режима, посещают супругу президента в защитных костюмах.

"Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту", – рассказал источник в больнице.

Напомним, недавно в ОП заявили, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает.

"Феофания" DW

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