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14 апреля • обновлено в 20:20
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Зеленский заявил, когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса

4.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусом COVID-19.

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В своем обращении к украинцам 14 апреля глава государства отметил, что речь идет о 20-х числах апреля.

"Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой определяющий период. Это именно 20-е числа апреля", – отметил Зеленский.

По словам президента, анализируя статистику больных в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию.

"Резкого скачка не произошло благодаря сознательности граждан, которые придерживаются самоизоляции. Это следует продолжать. Расслабляться рано и опасно", – подчеркнул Зеленский.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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