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Зеленский уволил главу Госпогранслужбы: что известно

1.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте новоизбранного президента. Кроме этого, Зеленский также уволил Цигикала с военной службы в запас.

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"Уволить генерала армии Украины Цигикал Петра Александровича с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды", – написано в указе.

Указ президента

Указ президента

Скрин

Указ президента

Указ президента

Скрин

В сентябре 2014 года Петр Цигикал занимал должность заместителя начальника регионального управления по оперативно-розыскной работе Северного регионального управления Государственной пограничной службы. После стал директором Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы.

Петр Цигикал

Петр Цигикал

ГПСУ

В июле 2017 Петр Порошенко назначил Цигикала председателем Государственной пограничной службы.

2 мая 2019 года Петр Цигикал получил звание генерала армии Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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Персона
Петр Цигикал
Место
Украина
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Keller Sandro
Keller Sandro
Молодец, правильно mr.призедент поступает: всех разогнать - своих набрать!
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