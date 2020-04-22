Главная Новости
22 апреля • обновлено в 17:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский уверил в окончании войны на Донбассе при его каденции президента

13.5т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что окончания войны на Донбассе удастся добиться за срок его пребывания на посту.

Об этом глава страны сказал в фильме "Год президента Зеленского", который 22 апреля демонстрирует телеканал "Украина", написало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", – заявил Зеленский.

Зеленский уверил в окончании войны на Донбассе при его каденции президента. Иллюстрация

Зеленский уверил в окончании войны на Донбассе при его каденции президента. Иллюстрация

По его словам, теперь каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в видео-режиме.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
163
69
Смешно
11
Интересно
11
Печально
53
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Щпак Сергей
Щпак Сергей
Жалкий шлемазл!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
По его словам, теперь каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в видео-режиме ? Однако ! И Меркель что-то звонить стала часто. А какая уверенность, согласитесь такого ещё не было. Может мы ещё чего-то не знаем ? Шаги вперёд - это правильное направление !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
время показало, что Янукович по сравнению с последующими проходимцами - почти святой...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги