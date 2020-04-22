Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что окончания войны на Донбассе удастся добиться за срок его пребывания на посту.

Об этом глава страны сказал в фильме "Год президента Зеленского", который 22 апреля демонстрирует телеканал "Украина", написало информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы – год еще не прошел", – заявил Зеленский.

Зеленский уверил в окончании войны на Донбассе при его каденции президента. Иллюстрация

По его словам, теперь каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в видео-режиме.

"То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

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