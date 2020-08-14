Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19

В связи с очередным антирекордом по количеству заболевших коронавирусом за сутки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Зеленский напомнил, что 13 августа в Украине COVID-19 подтвердили еще у 1732 граждан.

Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Президент призвал максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавирусу.

"Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 14 августа, в Украине официально подтверждены 87 872 случая коронавирусной инфекции. Из них 1 732 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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