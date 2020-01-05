"Все животные равны, но некоторые равнее?" СБУ призвали ответить на приезд Dr. Alban с подачи Зеленского

Украинский политик Борислав Береза призвал народных депутатов написать запрос в СБУ с вопросом, "на каком основании пускают нарушителей закона, запрещающий въезд в Украину любым иностранцам, посещающих оккупированный Крым".

Об этом он написал в своем Facebook и призвал СБУ дать официальный ответ. По его словам, поводом к такому обращению послужило недавнее выступление шведского певца Dr.Alban на новогоднем шоу "Вечерний квартал", который раньше посещал оккупированный Крым и приехал в Украину "при личном участии президента Владимира Зеленского".

"Видео выступления Dr. Alban опубликовано в Фейсбуке "Квартала 95" и не является секретом. Сам он написал в Instagram, что ему был запрещен въезд в Украину из-за его предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым, но с вмешательством президента он смог попасть в Украину. Поздравляю всех нас. После разрешения въезжать в Украину Добронравову из "Сватов", который тоже выступал в Крыму, приехал и Dr.Alban. И это случилось личном участии президента Зеленского. Новый тренд запущен. Депутаты должны спросить у СБУ, на каком основании в Украину пускают нарушителей закона и пусть дадут официальный ответ", – возмутился Береза.

Шведский певец Dr.Alban и Вила Фейсбук Борислава Березы

Политик напомнил, что в США отменили концерты российского джазмена Игоря Бутмана, поддержавшего аннексию Крыма. Запланированное мероприятие исчезло из календаря клуба Blue Llama Jazz после того, как местные активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции музыканта. Бутман также был доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах в 2018 году.

"В США считают, что Крым – это Украина, а те кто поддержал его аннексию или выступали там - должны быть подвергнуты обструкции. У нас тоже есть закон, мы теперь живем по цитате из бессмертного произведения Оруэлла "Скотный двор" – Все животные равны, но некоторые равнее. Думаю, что теперь и Пореченкова с Охлобыстиным можно запускать в Украину? У них, правда, нет такой индульгенции, как участие в "Сватах" или в новогоднем шоу "Квартала", но тоже можно что-то придумать", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Федор Добронравов, сыгравший одну из главных ролей в сериале "Сваты", больше не числится в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

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