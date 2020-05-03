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3 мая • обновлено в 22:53
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Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

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Украинцы в сети раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он задал вопрос о том, кто виновен в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Накануне Зеленский в Facebook, написал что "сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов". "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года – один из них", – подчеркнул глава государства.

В комментариях под постом украинцы написали, что президент традиционно избегает называть вещи своими именами, не смотря на множество расследований, которые доказывают присутствие России на Донбассе.

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

"Президент Зеленский традиционно избегает называть вещи своими словами: не говорит об отпоре проросийских провокаций, не упоминает материалы расследований, где четко установлены российские эмиссары, их кураторы в Кремле и местные фрики-исполнители. Этакая очередная "а какая разница" в исполнении президента", – пишут украинцы.

Они спрашивали у президента, почему спустя 6 лет, "виновников" трагедии не наказали, а также отмечали, что такое заявление похоже на "сепаратистское послание с российским нарративом".

"Это спич Офиса президента, а не ваши слова? Надеюсь вы думаете по другому!", "6 лет прошло. И до сих пор не знают кто "винен", "Ну вот объясните мне, почему в утреннем церемониале открытым текстом говорят "погибли, защищая украинскую землю от русской агрессии", а президент Украины сс*ться такое сказать?", "Какое-то сепарское послание с российским нарративом. Ни слова о том, что украинцы отстояли город. Фу!", "Называйте вещи, своими именами!К чему это лицемерное "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року"?!", – писали под постом.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения.

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Очередная "какая разніца?" Зеленский разозлил украинцев своей реакцией на трагедию в Одессе

facebook.com/zelenskiy95

Как писал OBOZREVATEL, бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов также раскритиковал заявление Зеленского, и предположил, что вскоре президент может усомниться и в том, кто начал войну на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Трагедия 2 мая в Одессе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Трагедия 2 мая в Одессе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
процент разозленных украинцев?зачем писать чушь,в мыздобулизм уже не верит процентов восемдесят.
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0
2
Орлова Наталья
Орлова Наталья
Да чеж этот "огрызок" будет отношения с "окурком" портить... ему жить в эрефии придется... Володеньке,пора уже грузовики к дому подгонять и в ростов !!!!
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3
1
Букет Красивый
Букет Красивый
Орлова Наталья, кыш нах
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0
3
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Правильную оценку событиям шестилетней давности дала старая одесситка Циля в своем письме к пу. Его можно перечитывать бессчетное количество раз. Ничего мудрее не сказать...
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4
2
Букет Красивый
Букет Красивый
Кунецкая Раїса, не перди в труселя кружевные. Явропа новых не даст
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1
2
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