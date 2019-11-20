"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге

Президент Украины Владимир Зеленский коротко отреагировал на смерть командира 128-1 горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, чем вызвал гнев в сети.

Свои соболезнования, которые заняли не более, чем полминуты брифинга, глава государства озвучил в Станице Луганской в среду, 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я наградил посмертно Евгения Коростелева. Он получил серьезные ранения. Он ушел, но всегда с нами. Слава героям, таким как он. И наши соболезнования родным. В принципе, все самое важное сказали. В принципе, все", – сказал глава государства.

Зеленский разозлил украинцев речью о погибшем комбриге

Примечательно, что в день смерти Коростелева, 19 ноября, в Офисе президента промолчали.

Украинцы оставили множество возмущенных комментариев в сети. "Какой же он актер? Он даже тут не смог эмоции выдавить. Ему просто пох*й. И это было заметно", "Презрение. Больше ничего к нему не чувствую", "Прыгало на сцене и горя не знало. А теперь изображает сожаление", "Проговорил написанный текст и начал улыбаться. Потому что "тут играть, тут не играть", "И засмеялся, идиот", "Отвратительно", "Предатель", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский посмертно наградил Коростелева орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Украинцы устроили президенту разнос в сети, напомнив, что в день смерти комбрига президент счел более важным публично спорить с лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко.

Журналист Виталий Портников заявил, что с опозданием отреагировав на смерть военного, Зеленский показал свое равнодушие к Украине.

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