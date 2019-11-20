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20 ноября • обновлено в 23:54
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"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский коротко отреагировал на смерть командира 128-1 горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева, чем вызвал гнев в сети.

Свои соболезнования, которые заняли не более, чем полминуты брифинга, глава государства озвучил в Станице Луганской в среду, 20 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я наградил посмертно Евгения Коростелева. Он получил серьезные ранения. Он ушел, но всегда с нами. Слава героям, таким как он. И наши соболезнования родным. В принципе, все самое важное сказали. В принципе, все", – сказал глава государства.

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Зеленский разозлил украинцев речью о погибшем комбриге

Зеленский разозлил украинцев речью о погибшем комбриге

Примечательно, что в день смерти Коростелева, 19 ноября, в Офисе президента промолчали.

Украинцы оставили множество возмущенных комментариев в сети. "Какой же он актер? Он даже тут не смог эмоции выдавить. Ему просто пох*й. И это было заметно", "Презрение. Больше ничего к нему не чувствую", "Прыгало на сцене и горя не знало. А теперь изображает сожаление", "Проговорил написанный текст и начал улыбаться. Потому что "тут играть, тут не играть", "И засмеялся, идиот", "Отвратительно", "Предатель", – написали пользователи.

"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге
"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге
"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге
"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге
"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге
"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге
"В принципе, все!" Зеленский разозлил украинцев запоздалой речью о погибшем комбриге

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ПРЫГАЛО ПО СЦЕНЕ ОНО И ЕСТЬ ТАКОЕ ... ПРЫГАЛО И ДРЫГАЛО И ХУЕМ ПО ПИАНИНО!!!
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