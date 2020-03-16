Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинской молодежи заниматься сексом во время пребывания на карантине из-за коронавируса.

Таким образом можно бороться с демографическим кризисом в стране, заявил глава государства в эфире "Свободы слова".

Скришот видео ICTV

"Я советую оставаться дома, это лучший выход. Если вы ощутите недомогание, срочно обращайтесь к врачу. И мне кажется, что из-за работы, мы часто не находим времени на обычное общение с нашими детьми и родными, поэтому будьте дома, читайте книги и смотрите кино. А для молодых людей: вы же знаете, что у нас есть один кризис, никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что наступило время бороться с ним", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем обращении 16 марта заявил, что в Украине закроют железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

Вечером того же дня Кабинет министров принял ряд решений, среди которых – закрытие метро в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта, закрытие культурных учреждений (ТРЦ, кафе, рестораны) и запрет с 18 марта железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.

Карантин в Украине действует с 12 марта по 3 апреля.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!