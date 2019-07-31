"Зеленский признал ошибку": ветеран АТО высказался об отмене парада

Президент Украины Владимир Зеленский признал свою ошибку относительно отмены парада на День Независимости.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя проведение вместо традиционного парада Шествия достоинства.

"Общество было возмущено тем, что парад отменяется, потому что это стало почетной традицией. Гражданское общество так много об этом писало в соцсетях, выступало на телевидении, об этом говорили и военные, и политики, что даже появились абсолютно альтернативные государственные инициативы проведения мероприятий в этот день. Все поняли, что парада не будет, но решили пройтись по Крещатику с добровольцами, военными, волонтерами, представителями гражданского общества", – отметил ветеран АТО.

По его мнению, в офисе президента Зеленского "поняли ошибку, которую они допустили".

"Они думали, что этот шаг будет популярным, он оказался антипопулярным. Они приняли решение взять инициативу в свои руки – не возобновлять военный парад, но сделать свое мероприятие с концертом, который тоже будет очень дорогой… Это говорит о том, что вся эта идея с переносом парада – в определенной мере фикция", – считает Гай.

"Хорошо, что президент решил хоть какие-то мероприятия делать на День Независимости, которые объединят военную компоненту, ветеранов. Надо понимать, что независимость Украины в первую очередь добывается в боях Вооруженными силами, Нацгвардией, подразделениям пограничной службы, СБУ, ГСЧС и полицией. Это люди, которые своими жизнями делают возможным то, что президент Зеленский пройдется по Крещатику вместе с людьми", – добавил ветеран АТО.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад. Ветераны АТО пообещали организовать собственный парад без участия властей.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ и ветераны АТО.

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