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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему офицеру Матвееву

Тимур Григоренко
Общество
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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему офицеру Матвееву

Тарас Матвеев. Ривненская правда

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" украинскому офицеру Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующий указ глава государства подписал 13 июля 2020 года.

"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Матвееву Тарасу Тарасовичу – младшему лейтенанту (посмертно)", – говорится в документе.

Указ президента

Указ президента

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.

Позже выяснились детали героической смерти офицера Матвеева на Донбассе.

УкраинаОфис президента Вооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
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