Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, которая пострадала от наводнений.

Об этом сообщило официальное интернет-представительство главы государства на своем сайте. Также на странице Офиса президента в Facebook уже появилось видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Галка

В планах Зеленского был обзор пострадавших территорий региона, общение с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия, и совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Галка

Местное издание "Галка" уточнило, что президент посетил Надворнянский район, в частности, поселок Ланчин. В Ивано-Франковск он прилетел самолетом, а в Ланчин – вертолетом.

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Галка

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