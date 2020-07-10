Зеленский поручил Степанову навести порядок с военными госпиталями

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову навести порядок с военными госпиталями и лечением ветеранов АТО/ООС.

Как сообщается на официальном сайте президента, об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания.

"Нужно навести порядок с военными госпиталями и программами медицинской помощи для наших ветеранов. Я езжу по областям и встречаюсь с нашими героями. Они жалуются на высокую стоимость лечения, невыполнение льготных программ или даже отсутствие реабилитации", – сказал Зеленский.

Он призвал Степанова разобраться с функционированием программ, которые уже существуют.

"При необходимости – создайте новую помощь. Результаты не заставят себя долго ждать, я уверен", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область встретился с местными ветеранами и пообещал помочь им в решении проблем.