Зеленский показал селфи из Луцка с деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область сделал селфи на фоне въездной башни Луцкого замка.

Фото он опубликовал в своем Facebook. На снимке президент держит в руке 200-гривневую купюру, на обратной стороне которой изображен Луцкий замок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью", – написал он.

Зеленский добавил, что в замке почувствовал дух истории и волынских легенд.

Facebook Владимира Зеленского

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский связывает все трудности, возникшие в стране в 2020 году, с тем, что этот год високосный.